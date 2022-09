Covid: in E-R 1.200 nuovi positivi e due morti

(ANSA) - BOLOGNA, 04 SET - I nuovi contagi di Coronavirus in Emilia-Romagna sono 1.241 su poco più di 7.000 tamponi. Stabili i ricoveri: nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna ci sono 30 pazienti (+1), negli altri reparti Covid 809 (-8). I casi attivi sono 21.722 (-1.061), il 96,1% in isolamento a casa. I guariti sono 2.300 e si registrano altri due morti, una 80enne in provincia di Modena, un 83enne del Ferrarese. (ANSA).