Covid: Veneto, 2.041 nuovi casi e 2 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 03 SET - Scende ancora la curva dei contagi Covid-19, e prosegue anche la discesa dei dati clinici in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si registrano 2.041 nuovi casi, con il totale a 2.205.068, e 2 vittime, con il totale a 15.379.

Scende nettamente (-704) il numero dei malati attuali, che sono 46.390. Negli ospedali vi sono 626 ricoverati in area non critica (-19) e 31 (+1) in terapia intensiva. La campagna vaccinale segna 1.600 somministrazioni effettuare ieri, in maggior parte (1.299) quarte dosi. (ANSA).