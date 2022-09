Zelensky al Forum Ambrosetti, 'voglio incontrare Draghi'

Un intervento in videoconferenza del presidente ucraino Zelensky ha caratterizzato l'apertura a cernobbio della 48/a edizione del Forum Ambrosetti, tradizionale appuntamento sulle rive del lago di Como nel quale il gotha di economia, finanza e politica si ritrova per discutere sulle sfide globali del futuro.

"Spero di incontrare in Italia il premier Mario Draghi", ha detto Zelensky che ha ringraziato il nostro Paese "per aver sostenuto la mia nazione, per l'accoglienza deo rifugiati e degli sfollati" ed ha annunciato: "l'Ucraina è pronta ad aumentare l'export di elettricità verso l'Europa, ma per questo è importante che l'impianto di Zaporizhzhia rimanga connesso alla rete ucraina". E la protezione della centrale "è una tutela contro il disastro nucleare".