Spezia, c'è solo Ampadu. Tifosi delusi incontrano Platek

(ANSA) - LA SPEZIA, 02 SET - L'arrivo del difensore Ethan Ampadu dal Chelsea è l'ultimo acquisto estivo dello Spezia Calcio. Il gallese ha firmato il contratto che lo lega in prestito ai liguri fino a giugno 2023 e che gli permetterà di misurarsi nuovamente con la serie A dopo l'avventura di Venezia della scorsa stagione. Il direttore tecnico Riccardo Pecini ha sfoltito la rosa nelle ultime ore, cedendo Capradossi al Cagliari, Stijepovic all'Imolese, N'Gbesso all'Alessandria e Kornvig al Cosenza. Il tecnico Luca Gotti aveva chiesto negli scorsi giorni alla società un acquisto per reparto, ma si deve accontentare del solo Ampadu, jolly schierabile sia in difesa che a centrocampo. Niente attaccante in più, nonostante i problemi fisici di Verde, che saranno valutati nei prossimi giorni, e la recente cessione di Antiste al Sassuolo. Delusione in una parte della piazza. Un gruppo di tifosi si è recata presso la sede del club, accompagnata dallo slo Giuseppe Giampietri, per un colloquio con il presidente Philip Platek e l'ad Nicolò Peri in merito agli obiettivi della società, ricevendo rassicurazioni. (ANSA).