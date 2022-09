Covid: cala l'incidenza, meno ricoveri in terapia intensiva e nei reparti

Cala l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid-19: è pari a 243 ogni 100.000 abitanti (26/08/2022 -01/09/2022) contro 277 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente (19/08/2022 -25/08/2022) . L'indice di trasmissibilità, nel periodo 10-23 agosto 2022, è invece pari a 0,81 (range 0,70-1,05), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente quando è stato pari a 0,74. Lo rileva il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

Continua a calare la pressione sugli ospedali e scende il numero dei pazienti Covid ricoverati in reparti e terapie intensive. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è infatti in calo al 2,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute all'1 settembre ) contro il 2,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 25 agosto). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale

scende al 7,7% (rilevazione giornaliera ministero della Salute all'1 settembre) rispetto al 9,4% della settimana precedente (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 25 agosto).