Meteo: in arrivo maltempo, poi tornerà sole su mezza Italia

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Al via l'Autunno meteorologico (dal primo Settembre fino al 30 Novembre) con piogge e temporali, ma la prossima settimana tornerà il sole ed il caldo su mezza Italia. Colpiti soprattutto l'Emilia Romagna e il Centro Italia, in spostamento dalle regioni tirreniche verso le adriatiche.

Acquazzoni anche al Sud dove il tempo è previsto in temporaneo, ma diffuso peggioramento, riferisce Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. Venerdì 2 settembre possibile tregua, poi, riferisce ancora Garbinato "durante il weekend arriverà la prima perturbazione atlantica autunnale con piogge diffuse e persistenti verso il Centro-Nord" ma già nello stesso weekend, al Sud, e poi durante la prossima settimana su gran parte del Paese, potrebbero tornare temperature elevate e tanto sole per più giorni.

NEL DETTAGLIO Giovedì 1. Al nord: instabile su Alpi, Prealpi ed Emilia Romagna. Al centro: maltempo su Adriatiche, Umbria e Lazio. Al sud: temporali violenti su Campania, Calabria, Basilicata e Puglia.

Venerdì 2. Al nord: asciutto, dal pomeriggio peggiora in Piemonte. Al centro: nubi irregolari. Al sud: instabile solo sugli Appennini.

Sabato 3. Al nord: maltempo, specie al Nordovest. Al centro: piogge sulle tirreniche, variabile altrove. Al sud: soleggiato con caldo in aumento.

Tendenza. Frequenti rovesci al Centro domenica, caldo intenso verso Sicilia e bassa Calabria; prossima settimana migliora ovunque. (ANSA).