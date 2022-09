Covid:Calabria,una vittima, 1.124 contagi, positività 20,83%

(ANSA) - CATANZARO, 01 SET - Sono 1.124 i nuovi contagi da Covid in Calabria dove si registra anche una vittima (2.951 il totale da inizio pandemia). Il tasso di positività è in lieve risalita, 20,83% contro 19,03%, ma prosegue il calo dei casi attivi, scesi ulteriormente per effetto di 3.205 nuove guarigioni. Gli attualmente positivi sono dunque 63.274 (-2.171) e gli isolati a domicilio 63.113 (-2.163). Negli ospedali, nel saldo tra ingressi ed uscite, calano di 8 i ricoverati in area medica (156) mentre restano stabili a 5 quelli in rianimazione.

I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.676.162 con 539.629 positivi. (ANSA).