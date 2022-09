A Varese senzatetto sposi, festa a "sorpresa" dalla parrucchiera alla torta degli alpini

Lui, appena può, la inonda di baci. Lei non nasconde la timidezza, mentre nel suo abito bianco saluta e mostra la mano con la fede al dito. Dopo trent'anni insieme, Attilio e Dolores, senza tetto, "hanno voluto coronare il loro amore", racconta il sindaco di Varese, Davide Galimberti, che ha celebrato il matrimonio.

A Varese senza tetto sposi: 'Mai perso la fiducia, camminiamo verso la luce'

"Un momento bello, di voglia di futuro". "Pensavamo di andare in Comune, al massimo di festeggiare con due pasticcini. E invece...", dice Attilio Macchiavelli. E invece ci hanno pensato l'associazione Camminiamo insieme, la Caritas di Gallarate, "gli alpini per la torta", aggiunge Dolores, "la parrucchiera Maura... Abbiamo realizzato il nostro sogno. E io sono orgogliosa".

Attilio e Dolores "frequentano da cinque anni il nostro centro e con gioia abbiamo voluto fare loro questa sorpresa", spiega Maria Rosa Sabella, presidente dell'associazione Camminiamo Insieme.

"Tra i senza tetto ci sono uomini e donne pieni di dignità che hanno solo voglia di rialzarsi". "Quello che chiediamo è un lavoro e una piccola casa, per avere un nido dove vivere insieme", conferma Dolores. "Ho sempre avuto una bella vita. Poi mi sono trovato, per varie disgrazie in famiglia, a dormire per un anno e mezzo in aeroporto, a Malpensa", conclude Attilio. "Ma non abbiamo mai perso la fiducia nel futuro. E ora stiamo camminando verso la luce".