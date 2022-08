Operaio muore nel Varesotto incastrato in un macchinario

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Un operaio di 59 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro in una azienda che produce griglie di ferro a Malgesso, nel Varesotto. Sul posto sono intervenuti il 118, con l'elisoccorso, un'automedica e una ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione del 118, la vittima sarebbe rimasta incastrata in un macchinario durante la manutenzione dello stesso. (ANSA).