Mucca attraversa tangenziale Torino, 4 poliziotti feriti

(ANSA) - TORINO, 31 AGO - Quattro agenti della polizia sono rimasti feriti nella notte sulla tangenziale nord di Torino tra corso Regina Margherita e Venaria in un incidente causato da una mucca che ha improvvisamente attraversato la strada. I poliziotti erano a bordo di un'auto di servizio che si è scontrata con l'animale proveniente dai campi della zona.

Il ferito più grave è stato ricoverato in codice giallo al Cto di Torino. Gli altri tre agenti sono stati trasportati al Giovanni Bosco. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre un agente rimasto incastrato nell'auto e per mettere in sicurezza la vettura andata distrutta. La mucca è morta sul colpo. (ANSA).