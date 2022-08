Vaccini: dopo Oristano manifesti no vax anche a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 30 AGO - Manifesti no vax sono spuntati anche a Cagliari dopo quelli che erano stati affissi a Oristano, per i quali l'Adiconsum Sardegna aveva presentato un esposto urgente ad Antitrust, Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (Iap) e Comune.

Ora i cartelloni con la scritta "Il vaccino è una roulette russa. Il siero uccide" del gruppo del gruppo Is Pippius No si Toccant sono stati affissi anche nel capoluogo sardo. In particolare uno delle dimensioni di sei metri per tre è stato posto nel Viale Marconi, non lontano dalla sede dei Vigili del Fuoco, nella direttrice tra Quartu e Cagliari. Le immagini del manifesto stanno già facendo il giro dei social. (ANSA).