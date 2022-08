Grave infortunio per operaio di 32 anni nel Bergamasco

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Un operaio di 32 anni è rimasto ferito in modo grave rotolando per circa dieci metri mentre stava lavorando al posizionamento di una rete paramassi in un cantiere stradale ad Averara, nel Bergamasco.

L'uomo ha subito un forte trauma cranico ed è stato portato in eliambulanza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Sul posto anche carabinieri e personale dell'Ats. (ANSA).