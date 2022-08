Scontro fra due imbarcazioni sul Lago Maggiore, 7 feriti lievi

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Un motoscafo si è scontrato oggi pomeriggio, intorno alle 18.30, con un gommone su cui c'erano cinque persone. L'incidente è avvenuto sul lago Maggiore, all'altezza del Comune di Ranco (Varese). Sette le persone ferite, nessuna in modo grave. Si è temuto il peggio perché le cinque persone, tra cui due bambini, sono finite in acqua. Una 14enne è stata trasportata in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza per delle lesioni alla mano causate dall'elica di una delle due imbarcazioni. Tre bambini sono invece stati trasferiti in codice giallo all'ospedale Filippo Del Ponte di Varese. Le persone sono state recuperate in acqua dalla Motovedetta CP 701 della Guardia costiera di Lesa (Novara).

Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri e la Guardia costiera di Lesa (Novara). I due natanti sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. I due conducenti sono risultati negativi all'alcol test. (ANSA).