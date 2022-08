Maltempo: grandinata nel Salento, chicchi grandi come noci

(ANSA) - SOLETO, 28 AGO - Allagamenti e danni si sono verificati nel Salento, e in particolare a Soleto, dove attorno a mezzogiorno si è abbattuta una violenta grandinata con chicchi di ghiaccio grandi come noci. La perturbazione atmosferica è durata pochi minuti per poi lasciare il posto ad una pioggia battente . Si registrano danni alla colture, allagamenti e la caduta di alcuni alberi nel paese (ANSA).