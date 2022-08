Aggredisce la moglie, arrestato dalla polizia a Parma

(ANSA) - BOLOGNA, 28 AGO - Ha aggredito la moglie con un bastone davanti ai figli. Per questo, un uomo di 40 anni, è stato arrestato ieri sera dalla Polizia a Parma, intervenuta grazie a una segnalazione.

Intorno alle 19.30 sono infatti arrivati in una casa della città, dove l'uomo, di nazionalità indiana, stava fronteggiando la moglie con un bastone davanti ai figli piccoli. La persona che aveva allertato la polizia riferiva di aver visto l'uomo cercare di colpire la donna e il bambino che si era intromesso per difendere la madre e solo le sue urla lo avevano fatto desistere.

La donna ha formalizzato la denuncia e il marito è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria è stato messo agli arresti domiciliari ed è stata attivata la procedura del codice rosso. (ANSA).