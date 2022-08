Ragazza morta in moto, Ernia le dedica una canzone

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - "Sono seriamente addolorato e non so dire quanto mi dispiaccia": così il rapper Ernia, su Instagram, ricorda Stella, la ragazza morta in un incidente stradale avvenuto a Rezzato, nel Bresciano, nella notte tra giovedì e venerdì, mentre stava rincasando dopo il concerto dell'artista alla festa di Radio Onda D'Urto. L'automobilista che era alla guida della vettura che si è scontrata frontalmente contro la moto su cui viaggiava la diciannovenne è risultato positivo all'alcol test.

"Tornando a casa dopo essere venuta a un mio concerto a Brescia - scrive Ernia in una storia - Stella ha perso la vita in un incidente stradale causato da un automobilista ubriaco".

"Il mio pensiero in questo momento va alla famiglia e agli amici di Stella" conclude Ernia, che firma il post con un cuore. Nella storia successiva, il brano 'Bella', come dedica a Stella.

(ANSA).