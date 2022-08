Liguria, calano tasso positività Covid e ricoverati

(ANSA) - GENOVA, 27 AGO - Diminuisce di oltre un punto percentuale rispetto a ieri il tasso di positività in Liguria: oggi a fronte di 4.986 test tra antigenici e molecolari eseguiti che hanno evidenziato 600 nuovi positivi al Covid, il tasso è al 12,03%. Ancora in calo di ospedalizzati che oggi sono 254, 18 in meno rispetto a ieri. Stabili i numeri in terapia intensiva, 7 come ieri. Ulteriore calo delle persone in isolamento domiciliare che a oggi sono 7.419, 233 in meno rispetto a ieri.

Secondo i dati riportati nel quotidiano bollettino di Regione Liguria redatto in base ai dati flusso Alisa-Ministero, si sono verificati due decessi, il 23 e il 26 agosto. Si tratta di due donne, di 83 e 67 anni, entrambe decedute all'ospedale di Sanremo. I decessi, da inizio pandemia, sono stati 5.532.

