Covid: 1.600 casi in Emilia-Romagna e sette morti

(ANSA) - BOLOGNA, 27 AGO - Sono 1.660 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, su 10.740 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive, spiega il bollettino della Regione, sono 31 (+3 rispetto a ieri), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.061 (-19). I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 26.760 (-161), il 95,9% in isolamento a casa. I guariti sono 1.660 in più e si registrano sette morti di persone anziane. (ANSA).