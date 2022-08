Scontro moto contro un'auto, morta una ragazza

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Una ragazza di 19 anni è morta in un incidente accaduto nella notte a Rezzato, nel Bresciano.

La giovane era passeggera in sella una moto condotta da un ragazzo di 22 anni che si è scontrata frontalmente contro un'auto.

La ragazza è stata sbalzata a diversi metri di distanza.

L'automobilista alla guida della vettura che si è sconrata contro la moto su cui viaggiava la diciannovenne, è risultato positivo all'alcol test. Al momento nei confronti del giovane, di 27 anni, non sono stati presi provvedimenti. (ANSA).