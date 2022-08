Omicidio in rissa: pm Milano chiede processo per 19 giovani

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per i 19 ragazzi maggiorenni arrestati a metà giugno scorso per la maxi rissa in un parco a Pessano con Bornago, nel Milanese, del 29 settembre 2021 che si era conclusa con l'omicidio a coltellate del 22enne Dimitry Simone Stucchi, dopo lo scontro tra due gruppi, preannunciato da "un susseguirsi di messaggi scambiati", per un debito di droga.

Il 15 giugno erano finiti in carcere anche il ragazzo, che all'epoca aveva 17 anni e 10 mesi e che avrebbe sferrato la coltellata mortale quella sera, e suo fratello di 15 anni, mentre per altri 3 minori erano state applicate altre misure cautelari. Per questi cinque il procedimento è di competenza del Tribunale per i minorenni. Intanto, il pm Antonio Cristillo, titolare dell'inchiesta condotta dai carabinieri, ha inoltrato la richiesta di processo per i 19 maggiorenni e il gup dovrà fissare la data dell'udienza preliminare.

Tra gli imputati il 19enne Davide Colombi, amico della vittima e presunto capo della "banda di Vimercate" che si era contrapposta all'altra di Pessano. Lui e Youssef Mahmoud Elsayed, presunto leader dell'altro gruppo, come era emerso dall'ordinanza del gip Luca Milani, avrebbero chiamato a raccolta gli altri sollecitandoli a presentarsi la sera del 29 settembre nel parco, armati di bastoni, coltelli, mazze, pietre e bottiglie di vetro per affrontarsi in uno "scontro violento" nel quale è rimasto ucciso Stucchi. Il movente sarebbe stato l'acquisto di 100-150 grammi di hashish per un corrispettivo di 800 euro pagato con banconote false. Le accuse vanno dal concorso in omicidio alla rissa aggravata, dalle lesioni alla detenzione di stupefacenti. (ANSA).