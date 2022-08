Esplosione su una barca in porto a Villasimius, donna ferita

(ANSA) - VILLASIMIUS, 26 AGO - Una 56enne è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari con gravi ferite agli arti inferiori. La donna si trovava a bordo di una barca ormeggiata in porto a Villasimius insieme al marito quando, probabilmente a causa della saturazione della cabina con i fumi della benzina, si è registrata una esplosione che l'ha investita.

Il marito ha subito fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la Guardia costiera e il 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso. La ferita è stata trasportata d'urgenza al Brotzu. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).