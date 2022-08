Cinghiali al parco, animali trasferiti in area verde recintata

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - Si sono concluse le operazioni di recupero delle famigliole di cinghiali chiusi nel parco della Maggiolina, alla Spezia. Gli animali sono stati sedati e vengono in queste ore trasferiti in un'area verde recintata a Riccò del Golfo. "Per riaprire il Parco - scrive il sindaco della Spezia Peracchini sui social - dobbiamo aspettare l'esito di tutte le analisi sugli animali e poi procedere alla bonifica. Ancora un po' di pazienza per la sicurezza di tutti, non dimenticando nessuno, in primis il gestore del Parco a cui staremo sempre al fianco". (ANSA).