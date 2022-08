++ Tenta di uccidere l'ex e la moglie dell'uomo, arrestata ++

(ANSA) - CATANIA, 26 AGO - Ha tentato di uccidere l'uomo con cui aveva avuto una relazione e la moglie del suo ex accoltellandoli in un parcheggio di un ritrovo a Catania. E' l'accusa contestata dalla Procura distrettuale a una dominicana di 37 anni, Ismaela Payano Pichardo, che è stata arrestata dalla polizia per porto abusivo di arma da taglio e di duplice tentato omicidio.

L'aggressione a marito e moglie, spiega la Procura di Catania, è avvenuta il 31 luglio scorso per "ragioni riconducibili alla gelosia maturata a cagione di una relazione intrattenuta fino allo scorso anno dall'indagata con l'uomo". (ANSA).