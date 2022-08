Scossa di terremoto 3.5 nel Pordenonese

(ANSA) - TRIESTE, 25 AGO - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata la notte scorsa alle 2:34 a due chilometri da Frisanco (Pordenone). Il sisma ha avuto epicentro a 12 chilometri di profondità.

La scossa è stata avvertita in modo molto forte nell'area nei pressi dell'epicentro, svegliando la gente e causando tra loro forte spavento. Non si segnalano per fortuna danni a persone o a cose. Numerose le telefonate giunte al centralino delle forze dell'ordine e dei soccorsi in generale.

In tanti, soprattutto nella zona delle valli, sono scesi in strada, temendo che la terra tremasse nuovamente, invece la scossa - almeno quella da 3.5 - è stata l'unica. A sorprendere, e spaventare, è stata soprattutto la durata, di molti secondi.

La Protezione civile del Fvg ha segnalato che il terremoto è avvenuto a due chilometri a Nord di Frisanco (Pordenone).

Raggiunto telefonicamente, il sindaco di Frisanco, Sandro Rovedo, ha confermato di non aver ricevuto segnalazioni in merito a danni o a persone ferite.

Secondo alcuni residenti della zona - tra i quali è sempre vivo il ricordo del terremoto del 1976 - da anni non si avvertiva una scossa così chiaramente e soprattutto lunga nel tempo.

L'Istituto di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (Ogs) di Trieste ha segnalato che quella della notte scorsa è stata preceduta da 11 scosse nell'arco degli ultimi trenta giorni.

