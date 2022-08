Ruberti: polizze; verifica su aziende sanitarie del Lazio

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "La Direzione regionale, su indicazione dell'assessore alla Sanità, ha disposto una verifica su tutte le Aziende sanitarie locali". Lo ha deciso l'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio dopo le polemiche seguite al caso Ruberti in merito alle polizze assicurative. La decisione è stata resa nota in occasione dell'anticipazione della relazione della Asl di Frosinone, relativa sempre ai contratti assicurativi. "Dalla relazione della Asl di Frosinone, arrivata oggi, non emergono incongruenze sotto il profilo amministrativo e le procedure hanno garantito risparmi di gestione e la non interruzione dei servizi. Il periodo di proroga, comunque sottoposto alla spending, è stato giustificato dalla Asl con l'emergenza Covid e ha riguardato anche altre attività. L'azione di verifica sulle altre Aziende sanitarie è un atto amministrativo dovuto e ritenuto idoneo per svolgere una puntuale analisi comparativa". Lo comunica in una nota la Direzione Salute della Regione Lazio. (ANSA).