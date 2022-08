Dall'Iss le sei misure per il rientro a scuola dell'infanzia

"#COVID19, Come prepararsi per il rientro a #scuola?". L'Istituto superiore di Sanità (Iss) in un tweet pubblicato oggi posta una locandina esplicativa per ricordare le indicazioni ad interim per i servizi educativi per l'infanzia. In particolare nella locandina l'Iss sintetizza 6 misure per il rientro a scuola: permanenza solo senza sintomi o febbre e senza test positivo; igiene delle mani e respiratoria; mascherine Ffp2 per il personale e alunni a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19; sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; strumenti per la gestione di casi sospetti o confermati e contatti; ricambi d'aria frequenti. I'Istituto rimanda al link relativo alle indicazioni operative per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia del 12 agosto scorso.