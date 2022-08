Precipita dal sentiero e muore sul Latemar

(ANSA) - BOLZANO, 24 AGO - Incidente mortale in montagna nel pomeriggio verso le ore 15 sul Latemar alla forcella dei Camosci, dove un turista italiano di circa 50 anni per cause in via di accertamento è precipitato dal sentiero che porta al rifugio Oberholz, riportando ferite mortali. L'uomo è deceduto sul posto. Sono intervenuti il soccorso alpino di Nova Levante, l'elicottero di soccorso "Pelikan 1", l'assistenza spirituale d'urgenza e la Guardia di finanza. La salma è stata composta nella cappella mortuaria del cimitero di Nova Ponente. (ANSA).