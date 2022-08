Barca in avaria all'Elba, salvati 3 adulti e 3 bimbi in mare

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 24 AGO - Sei persone a bordo di un'imbarcazione in difficoltà, di cui tre minori ed una donna, tutti italiani residenti nel Milanese in vacanza all'isola d'Elba, sono stati salvati da una motovedetta dei carabinieri di Portoferraio (Livorno) davanti alla spiaggia di Capobianco. Tempestivo l'intervento dei militari visto che l'imbarcazione a motore sulla quale si trovavano le sei persone era in avaria in pieno mare ed ormai ingovernabile e stava per affondare a causa di un problema tecnico.

L'attivazione dei militari di mare è scattata grazie alla Centrale Operativa del 112 che ha immediatamente allertato la motovedetta dei Carabinieri in servizio perlustrativo lungo le coste dell'Isola d'Elba. I Carabinieri con l'ausilio anche di tre imbarcazioni della Capitaneria di Porto di Portoferraio, hanno raggiunto il natante in avaria che stava imbarcando acqua.

Subito trasferiti sulla loro motovedetta i tre minori. Nel frattempo i militari della Guardia Costiera riuscivano a riportare l'imbarcazione in rada scongiurandone l'affondamento che sembrava imminente. (ANSA).