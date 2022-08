Al lavoro a 90 anni nel Foggiano,'circondato da affetto clienti'

(ANSA) - SAN MARCO LA CATOLA, 24 AGO - Si chiama Antonio Recchia, ha 90 anni compiuti a luglio e tutti i giorni, da oltre 52 anni, si reca nel suo negozio di ferramenta che si trova in corso Vittorio Emanuele a San Marco La Catola, nel Foggiano. E' lui uno dei commercianti più anziani del foggiano e probabilmente d'Italia.

"Ho aperto questo negozio nel gennaio del 1970 - racconta all'ANSA zio Antonio, così come è conosciuto nella piccola comunità -. La mia giornata è normale, mi alzo al mattino, faccio colazione con il latte e qualche biscotto e poi scendo qui in negozio". Antonio ha vissuto per 13 anni all'estero, in Svizzera, dove lavorava come saldatore in una fabbrica di camion.

"Quando i miei due figli dovevano iniziare la scuola - ricorda - siamo stati costretti a tornare a San Marco La Catola per far frequentare loro la scuola italiana". Nel suo negozio vende un po' di tutto: dai detersivi, alle vernici e duplica le chiavi.

E' solo nella sua attività. Fino a qualche tempo fa con lui c'era la moglie Giuseppina, poi venuta a mancare, che lo aiutava a tenere in ordine il negozio. Alla domanda se a 90 anni avverte un po' di stanchezza, Antonio replica: "non mi sento affatto stanco, anzi mi stanco e mi annoio a stare a casa". Zio Antonio è amato da tutti il paese. "Qui sono tutti gentili e affabili con me. Quando trovano chiuso il negozio, i miei clienti si preoccupano e vengono a casa per vedere se va tutto bene".

