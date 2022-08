AccadeOggi

RIMINI - Fiera ore 12.00 Intervento del presidente del Consiglio Draghi al Meeting di Comunione e Liberazione

MILANO - Ore 9.15 Lega, Salvini a Radio24; alle ore 11 partecipa a Amatrice alla messa in suffragio delle vittime del terremoto; alle ore 21 a Ostia, comizio presso lo stabilimento balneare Venezia, via Amerigo Vespucci 6/8

NEW YORK - Usa, diffusione dati su ordini beni durevoli di luglio e su vendite in corso abitazioni di luglio

NEW YORK - USA, dati Eia su scorte e produzione di greggio

GRAN BRETAGNA - Entrano in vigore le restrizioni sull'uso dell'acqua a Londra e in alcune parti dell'Inghilterra meridionale

LOS ANGELES - Usa, inaugurazione postuma della stella nella Walk of Fame di Hollywood per il tenore Luciano Pavarotti

ROMA - Piazza Madonna di Loreto, ore 18.00 Marcia per le libertà in occasione della festa nazionale dell'Ucraina

CITTA' DEL VATICANO - Aula Paolo VI ore 9.00 Udienza generale del Papa

ROMA - Agicom ore 15.30 Riunione per esaminare imparzialità delle emittenti televisive nell' accesso all' informazione e alla comunicazione politica in vista delle elezioni

RIVA VENA - Chioggia, giardino di Palazzo Grassi ore 19.00 Presentazione della nuova edizione del festival "Laguna Sud - Il cinema fuori dal Palazzo"