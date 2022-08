Nigeria: rapite 4 suore nello Stato del River

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 22 AGO - Nello Stato di River, in Nigeria, quattro religiose della Congregazione delle Suore di Gesù Salvatore, sono state rapite mentre rientravano in comunità dopo aver partecipato alla Messa. Lo riferisce il direttore della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre Alessandro Monteduro. Acs parla di "un continuo stillicidio di violenza" e chiede alle autorità del Paese "un concreto impegno per la loro liberazione".

I nomi delle suore rapite sono: Johannes Nwodo, Christabel Echemazu, Liberata Mbamalu e Benita Agu. (ANSA).