Bambi portato via all'allevatore che l'aveva adottato

(ANSA) - SONDRIO, 22 AGO - Bambi, il cucciolo di cervo adottato dalla famiglia del cavatore-allevatore Giovanni Del Zoppo di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) nel 2020 ed ora cresciuto, nella tarda mattinata di oggi è stato prelevato dagli agenti della Polizia Provinciale di Sondrio in collaborazione con tre veterinari di Ats.

"È stato portato in una struttura idonea alla sua ospitalità - spiega il comandante Gianluca Cristini -. Ora si trova in un'area a prato e pascolo ampia, in grado di garantire il suo benessere e quello delle persone. A breve avrebbe potuto diventare pericoloso per la stagione degli amori. L'area in cui si trova da poche ore ore già ospita altre specie della fauna selvatica, in assoluta sicurezza, ed è in un paese della zona di Morbegno, in Valtellina".

"Mio padre è disperato per quanto successo. Non lo troviamo assolutamente giusto. Da noi stava bene e aveva spazi per muoversi", dice Nicola, il figlio del cavatore che aveva raccolto Bambi nel bosco appena nato, nel giugno di due anni fa prendendosi poi cura dell'animale e crescendolo con amore.

