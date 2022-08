Morta la costituzionalista Carlassare, aveva 91 anni

Si è spenta oggi a 91 anni la costituzionalista Lorenza Carlassare. Docente emerito dell'università di Padova, Carlassare è morta nella propria abitazione nel capoluogo veneto. E' stata la prima donna a vincere una cattedra di diritto costituzionale in Italia.

"Con Lorenza Carlassare scompare una giurista di fama che ha profondamente segnato il dibattito costituzionale nel nostro Paese. Sempre a difesa della Carta e dei suoi principi fondamentali", ha scritto Enrico Letta su Twitter.

Una "donna libera e coraggiosa". Così il presidente nazionale dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo, ha ricordato sui social Lorenza Carlassare, "a nome mio e di tutta l'Anpi. Ricordo una donna libera e coraggiosa, il suo battagliare per la convivenza civile e pienamente democratica, per la moralità delle Istituzioni, per la loro radice antifascista. Una donna di carattere costituzionale. La sua scomparsa è una grave perdita per il nostro Paese. Terremo vive la sua intelligenza e la sua passione".