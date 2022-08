Fa incidente con auto dei ghisa a Milano,prima fugge e poi torna

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Una pattuglia della Polizia locale di Milano è rimasta coinvolta in un incidente stamani intorno alle 7, tra viale Brenta e Corso Lodi, mentre seguiva una vettura con alcune persone per dei controlli.

L'auto dei 'ghisa' stando a una provvisoria ricostruzione, si è scontrata con un'altra vettura il cui conducente ha cercato di scappare per poi ricredersi e tornare sul posto.

Due agenti hanno avuto bisogno delle cure del 118 ma la loro prognosi di guarigione non è ancora nota. La posizione del conducente che si è scontrato con l'auto della Polizia locale è al vaglio degli stessi agenti. (ANSA).