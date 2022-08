Diciottenne a terra vicino discoteca a Lecco, gravissimo

(ANSA) - LECCO, 21 AGO - Un giovane di 18 anni è stato trovato a terra privo di sensi e in gravi condizioni, questa notte in un'area vicino a una discoteca al confine nord di Lecco con Abbadia Lariana (Lecco). Sull'accaduto, per accertare se il ragazzo sia stato abbandonato a terra dopo un'aggressione oppure se sia stato vittima di un malore, sono intervenuti i carabinieri.

Erano le 3 quando è stato dato l'allarme e sul posto sono giunte unità di pronto soccorso. Il giovane, originario di un Paese dell'Est e residente nel Lecchese, era incosciente ed è stato ricoverato in codice rosso e in prognosi riservata all'ospedale di Lecco.

Poco prima, poco lontano una ragazza era stata ricoverata a seguito di un'intossicazione etilica ma tra i due episodi non vi sarebbe relazione. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale che avrebbero già raccolto più testimonianze tra i frequentatori della discoteca. (ANSA).