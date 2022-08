Incendio nel Nuorese minaccia case in frazione turistica

(ANSA) - NUORO, 19 AGO - Un grosso incendio, alimentato dalle forti raffiche di maestrale, si è sviluppato intorno alle 21.30 nella località turistica di Sos Alinos, un borgo nel Golfo di Orosei accanto a Cala Liberotto, in questi giorni al completo di vacanzieri. Le fiamme sono arrivate a qualche centinaio di metri dalle abitazioni e una roulotte è stata lambita dal fronte di fuoco che viene tenuto sotto controllo dalle forze in campo. Sul posto stanno operando due squadre del Corpo Forestale, due dei Vigili del fuoco, quattro squadre dell'Agenzia Forestas, i vigili urbani, i barracelli e i volontari di Galtellì.

La sindaca di Orosei, Elisa Farris, ha riunito il Coc in Comune: "Siamo pronti ad ogni eventualità, anche ad evacuare le case se ce ne sarà bisogno - ha detto la prima cittadina all'ANSA - Sono in costante contatto con la Protezione civile che sta organizzando le bonifiche domani mattina con due Canadair e tre elicotteri della flotta regionale". (ANSA).