Elezioni: al Csm nessuna richiesta di aspettativa magistrati

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Al momento nessuna richiesta di aspettativa è arrivata al Csm in vista delle elezioni. Si tratta di un passaggio fondamentale per la candidatura nelle liste, che si chiudono domenica. E il plenum del Csm era stato convocato in via straordinaria oggi proprio per esaminare le eventuali richieste. Dopo il lungo dibattito sulle porte girevole tra politica e magistratura, si profila dunque una tornata elettorale senza toghe in servizio in competizione. (ANSA).