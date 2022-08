Maltempo: nessun danno in Valle d'Aosta, Cervino imbiancato

(ANSA) - AOSTA, 18 AGO - Nonostante i rovesci della notte siano stati inferiori al previsto, il calo delle temperature ha assicurato un risveglio come non si vedeva da tempo in Valle d'Aosta, con le cime più alte coperte da una sottile coltre bianca.

La quota neve nella notte - fa sapere l'ufficio meteo regionale - si è attestata attorno ai 2.800-2.900 metri, riportando anche il Cervino alla sua immagine più consueta.

Nessun danno è stato segnalato a causa del maltempo. Ieri pomeriggio le precipitazioni si sono concentrate nella bassa valle del Lys - sino ad ora sono stati cumulati circa 100 mm - mentre nella notte quasi ovunque sul territorio regionale si sono registrati tra i 10 e i 20 mm. Altri rovesci sono attesi nel pomeriggio. Ma si tratta di una breve pausa in questi mesi di siccità e ondate di caldo: dalla seconda parte di venerdì è infatti atteso il ritorno del sereno, con temperature in aumento da lunedì. (ANSA).