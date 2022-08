Meteo: ancora caldo a Sud, a Nord perturbazione atlantica

Passato Ferragosto, si prepara una settimana che vedrà l'Italia ancora divisa: mentre a Sud si prevede un ritorno dell'anticiclone africano, con temperature elevate, le regioni settentrionali si preparano all'arrivo di una perturbazione atlantica a partire dal pomeriggio di mercoledì 17 agosto. Lo indicano le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici, del sito iLMeteo.it.

Da giovedì 18 si prevedono a Nord "violenti temporali che da Ovest si muoveranno verso Est in serata e nottata e che potranno raggiungere anche la Toscana. I fenomeni potranno risultare molto forti ed essere accompagnati da grandinate e improvvisi colpi di vento". Non si escludono locali nubifragi.

Nel frattempo nelle regioni meridionali e centrali l'anticiclone africano porterà aria calda e temperature elevate.

Previsti nelle zone interne della Sicilia picchi di 42-43 gradi, in Sardegna e Puglia fino a 40-41 gradi sono previsti, oltre 34-35 gradi in Lazio, Marche e Campania.

Il ritorno a condizioni meteorologiche normale in tutta Italia è atteso nel fine settimana: "dopo il passaggio della perturbazione- osserva il meteorologo - i venti soffieranno di Maestrale, pronti a mitigare il clima su tutte le regioni e farci vivere il weekend del 20 e 21 Agosto in prevalenza soleggiato e con caldo accettabile".

NEL DETTAGLIO: Martedì 16. Al nord: giornata in prevalenza soleggiata. Al centro: sole prevalente e caldo. Al sud: sole e caldo via via più intenso.

Mercoledì 17. Al nord: peggiora al Nordovest con temporali, sole e caldo altrove. Al centro: sole prevalente e caldo, intenso in Sardegna e sul Lazio. Al sud: sole e caldo diffuso.

Giovedì 18. Al nord: intensa perturbazione temporalesca. Al centro: peggiora in Toscana con temporali, tante nuvole altrove.

Sud: sole e caldo intenso ovunque.

Tendenza. Da venerdì ancora temporali su Alpi, Toscana, Umbria e Marche, weekend soleggiato.