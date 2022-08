Bambino ferito da uno sparo, operato ora è sveglio

(ANSA) - BRESCIA, 16 AGO - E' stato operato d'urgenza nella notte all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il bambino di nemmeno di due anni raggiunto da un proiettile nella serata di ieri a Cortefranca, nel Bresciano, che ora è sveglio e respira autonomamente.

Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri, coordinate dalla locale procura, per chiarire l'esatta dinamica dello sparo partito dalla pistola di una guardia giurata che con il nipote, maggiorenne e un amico del ragazzo, sparava ad alcuni cartelli stradali in strada.

Il bambino è stato raggiunto dal proiettile mentre era affacciato alla finestra di casa con i genitori. (ANSA).