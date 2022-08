A Ferragosto pienone in Versilia, tanti tornati da Nord Europa

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 15 AGO - Settimana di Ferragosto col pienone di turisti e vacanzieri in Versilia. Stando agli operatori turistici del litorale si è tornati in linea con le presenze del 2018 e del 2019 dopo due estati di Covid pesante.

Tra le presenze sono evidenziate quelle dal Nord Europa, oltre a svizzeri, francesi, olandesi. Gli svedesi segnano un ritorno dopo la parentesi della pandemia, sembrano meno, invece, i tedeschi rispetto alle precedenti estati, come sottolinea Maria Bracciotti presidente degli albergatori di Lido di Camaiore e della Versilia. Ci sono ovviamente italiani che di solito sono quelli che si muovono di più per Ferragosto. A Forte dei Marmi è tutto esaurito: nella cittadina versiliese si aspettano anche un settembre ed un ottobre 'forti'; ora il 60 per cento dei vacanzieri al Forte sono italiani, il 40 per cento stranieri, americani, europei, ci sono anche degli arabi. Ricordata la compresenza in corso di russi e ucraini benestanti nella località versiliese.

Si registra soddisfazione tra gli operatori turistici, anche se - fanno notare - è presto per fare dei bilanci, tanto più che la cosa che preoccupa moltissimo gli addetti ai lavori è l'aumento delle bollette di energia elettrica e del gas coi rincari ingenti attesi nelle prossime fatture. (ANSA).