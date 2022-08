Mucca salvata dai vigili del fuoco, era caduta in un crepaccio

Una mucca un po' distratta è caduta in un crepaccio nella zona dell'Altopiano di Asiago ed è stata salvata dai vigili del fuoco solo per mezzo dell'elicottero. Il giovane bovino, mantello bianco con chiazze nere, non è riuscito evidentemente ad evitare di mettere le zampe sulla fenditura del terreno, nei pressi di Malga Campo Mandriolo, a Gallio (Vicenza), ed è caduto nel crepaccio, per alcuni metri, restando incastrato tra le rocce. Per recuperare la mucca i pompieri hanno dovuto far intervenire l'elicottero del reparto volo di Venezia. L'animale è stato imbragato, sollevato con un gancio baricentrico e depositato senza danni in una zona sicura.