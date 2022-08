'Lasciato fuori dal concerto perchè di colore' , la denuncia di un'associazione

Sarebbe stato lasciato fuori dal locale, teatro dell'esibizione di uno dei suoi cantanti preferiti, perché di colore. E' quanto segnala e denuncia sul suo profilo Facebook personale e su quello di 'Mamme per la pelle' - l'associazione di cui è fondatrice - Gabriella Nobile che riporta i fatti accaduti nella serata dello scorso 12 agosto a Marina di Ravenna. "Concerto di Capo Plaza del 12 agosto. Biniyam ha 16 anni - si legge nel post -. Non sta più nella pelle, il suo idolo è in concerto vicino casa sua. Ha preso il biglietto mesi prima, sa tutte le canzoni a memoria, si organizza con gli amici, convince mamma e papà ad andare anche se è tardi la sera. Arrivano alle 23.15 al Marinabay, a Marina di Ravenna - racconta Nobile - ma qualcosa va storto. Entrano tutti i suoi amici ( bianchi) e lui resta fuori senza nessuna motivazione. Chiama i genitori che si recano sul posto e fermano una volante per raccontare l'accaduto". Ai genitori, prosegue il post, viene risposto " 'ci spiace signora il locale può fare quello che vuole, è un luogo privato'. Insieme a Biniyam - viene raccontato ancora - restano fuori anche un gruppo di nordafricani.

"Faremo un esposto in Procura, l'avvocato Alessandra Ballerini, specializzata in diritti umani e immigrazione, si occuperà di questa vicenda. E' quanto spiega all'ANSA, Gabriella Nobile, fondatrice dell'associazione 'Mamme per la pelle' che su Facebook ha denunciato il fatto che "un 16enne di colore non è stato fatto entrare nel locale dove si teneva il concerto di Capoplaza a Marina di Ravenna il 12 agosto scorso". Secondo l'associazione sono stati lasciati fuori dal locale altri "due ragazzi di colore e un gruppo di nordafricani".

"Procederemo assolutamente con un esposto e speriamo che il locale possa chiudere per un po'", spiega Nobile. Il 16 enne lasciato fuori dal locale "è un ragazzo emiliano-romagnolo adottato-: è stato l'unico del suo gruppo di amici che non è stato fatto entrare, l'unico di colore -spiega Nobile- Lui ha chiamato i genitori che sono andati sul posto. La mamma è una socia della nostra associazione. Abbiamo in mano una registrazione. Inoltre la mamma del 16enne ha visto che non hanno fatto entrare un paio di ragazzi anche loro di colore e un gruppo di nordafricani". Il cantante "Capoplaza - argomenta ancora Nobile - non lo abbiamo sentito, non abbiamo i suoi recapiti. Sono certa che lui non sa assolutamente nulla. Mi piacerebbe molto che prendesse una posizione netta su questa cosa".