Perchè si lascia il cane, scarso l'effetto covid

Difficoltà a mantenere, decesso del proprietario, novità in famiglia (l'arrivo di un figlio): sono alcune delle risposte fornite all'Enpa in un sondaggio su 220 sezioni locali dell'associazione sulle motivazione per le quali alla fine gli italiani cedono i propri cani, cioè li affidano ad altri o a strutture. Analogo sondaggio non è chiaramente possibile per chi abbandona gli animali e certo non lo racconta. Ma quele e' l'effetto del boom di 'adozioni' durante la pandemia? In realtà scarso perche' quasi la metà dei cani erano in casa da 2-5 anni (44%) e una quota consitente (23%) da oltre 5 anni.

Ecco le motivazioni raccolte dall'Enpa



DECESSO PROPRIETARIO - Dal sondaggio è emerso che tra le cause principali della cessione lo scorso anno: Il 62% delle Sezioni indica la morte dei proprietari anziani e nessun parente disposto a prendersi cura dell'animale, il 53% indica come causa il ricovero dei proprietari - AGGRESSIVITA': Un dato molto alto, il 53% delle Sezioni riferisce cessioni dovute all'aggressività dell'animale. Dove per aggressività però, in alcuni casi, sono incluse anche piccole lesioni come graffi o contusioni che bastano per giustificare l'allontanamento dell'animale. In questo caso il caldo sicuramente non sta aiutando (statisticamente favorisce l'aumento di aggressività negli animali).



NUOVA ROUTINE FAMIGLIA: Una delle cause indicate e' anche l'adattamento alle nuove routine familiari che portano stress ad umani ed animali.



CRISI ECONOMICA: Sulla cessione degli animali incide anche la crisi economica, segnalata dal 45% delle sezioni, e, ancora, si dà via l'animale per l'arrivo di un bambino in famiglia (33%). Si aggiunge anche il cambiamento delle abitudini post covid, e quindi il ritorno al lavoro e i trasferimenti di città. (Domanda con risposta multipla).



FIDO IN CASA DA QUANTO? Da quanto erano in famiglia i cani ceduti? Erano animali presi durante il lockdown? La cosa interessante è che ben il 44%, sono cani che erano in famiglia da 2-5 anni, dunque non sono stati presi durante la pandemia per avere compagnia, fare le passeggiate o quant'altro.



CEDUTI CANI IN CASA DA 5 ANNI: Significativo anche che il 23%, di cani ceduti avevano più di 5 anni, probabilmente quelli legati alla morte o alla malattia del proprietario. Il 24% invece erano arrivati da un anno o meno, quindi in piena crisi pandemica. Sicuramente il ritorno alla normalità ma anche le adozioni via internet non hanno aiutato. Si continua a scegliere un animale da compagnia come fosse una borsa, scegliendolo in base ad una foto online senza considerare la compatibilità della personalità dell'animale con le routine familiari. (