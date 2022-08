Turista denuncia violenza sessuale a Pisa

(ANSA) - PISA, 12 AGO - Una turista tedesca 20enne, ospite di un'amica in un appartamento del centro di Pisa, ha raccontato di essere stata stuprata da uno sconosciuto che l'avrebbe sorpresa fuori dal portone mentre stava rincasando. Il fatto risale al 10 agosto, intorno alle 19. In ospedale dove è stata medicata è scattato il codice rosa e la giovane ha presentato denuncia contro ignoti per violenza sessuale. Sull'episodio indagano i carabinieri. La ventenne ha riferito di essere stata aggredita dallo sconosciuto sotto la minaccia di un coltello. L'uomo l'avrebbe spinta dentro l'appartamento per abusare di lei. Il racconto della vittima risulta lucido e corredato di orari che potrebbero permettere agli inquirenti, anche con l'aiuto della videosorveglianza, di individuare il presunto stupratore. Un sopralluogo a caccia di elementi utili è già stato fatto nell'abitazione dove era ospitata la turista che avrebbe in qualche modo reagito all'aggressione, forse provocando escoriazioni sul corpo dell'uomo che potrebbero avergli fatto lasciare tracce utili a isolare il suo Dna. (ANSA).