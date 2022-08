Maltempo: oltre 80 richieste di soccorso a Vvf sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 12 AGO - Sono state oltre ottanta le richieste d'intervento nel sud Sardegna arrivate alla centrale operativa dei vigili del fuoco. Tra le priorità i soccorsi a persone rimaste bloccate nelle proprie auto, la messa in sicurezza di tetti e la caduta di alberi che ostruivano la sede stradale.

Maggiori criticità sono state riscontrate a Isili, Gergei, Mandas, Elmas - dove si è allagata anche una parte dell'aerostazione -, Assemini, Uta, Decimomannu e Sestu e nell'Iglesiente.

In particolare a Sestu (Città metropolitana di Cagliari) in via Don Milani le raffiche di vento hanno strappato un impianto fotovoltaico dal tetto di un capannone: parte è finito in strada fortunatamente senza coinvolgere persone.

A Cagliari, in via Liguria, alcuni elementi di un ponteggio in una palazzina in ristrutturazione si sono staccati dalla facciata. (ANSA).