Il maltempo flagella il Sud Italia e il centro Nord

Piogge intense, forti temporali e vento incessante stanno flagellando il Sud e il centro Nord:

- Maltempo in Sardegna, agricoltura devastata, allagamenti a Cagliari - Il maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto con inusuale violenza sul Sud Sardegna ha pesantemente danneggiato numerose aziende agricole, compromettendo le produzioni di un'annata già difficoltosa per l'aumento spropositato dei prezzi dell'energia e delle materie prime. Lo denuncia la Cia Sardegna. "Campi di ortive, uliveti, vigneti e serre sono stati devastati dal maltempo, l'ennesima tegola sugli agricoltori sardi - sostiene Alessandro Vacca, direttore regionale Cia Sardegna - In questa condizione si pone più che mai l'esigenza di affrontare con lungimiranza e determinazione gli effetti che i cambiamenti climatici producono sul comparto agricolo isolano. Assistiamo e subiamo ormai costantemente condizioni climatiche estreme che segnano e indeboliscono un'agricoltura sarda che, nonostante l'ottima qualità nelle produzioni, risulta pesantemente penalizzata dai tanti problemi che la affliggono. A maggior ragione si ribadisce la necessità di riportare al centro della discussione politica isolana le azioni a tutela e rilancio delle produzioni agricole e degli allevamenti sardi, anche in funzione delle mutate condizioni climatiche con cui ormai regolarmente conviviamo". Oltre 80 le richieste di intervento ai Vigili del fuoco nel sud dell'isola.

- Temporali nel Messinese, Stromboli invasa dal fango. 'Colpa dell'incendio per la fiction' dice il sindaco - Temporale estivo molto violento stamani a Messina e provincia. Nella zona nord strade allagate e smottamenti: sono caduti in pochi minuti 52mm di pioggia. Anche alle isole Eolie il maltempo che si è abbattuto sull'arcipelago non ha dato tregua dalla notte. Fiumi di fango si sono riversati tra le viuzze dell'isola di Stromboli. Il forte vento e le bombe d'acqua hanno sconvolto l'isola eoliana a causa di diversi smottamenti e cumuli di detriti che si sono depositati sulla strada. La montagna, priva di vegetazione, dopo l'incendio del 25 maggio scorso, e la pioggia caduta per diverse ore sull'isola, così come sul resto dell'arcipelago, ha fatto cadere nel centro abitato acqua e fango che hanno allagato abitazioni, negozi e reso intransitabili le strade, coperte da almeno un metro di fanghiglia. Anche grossi massi si sono staccati dallo Stromboli cadendo a valle. Si tratta degli alberi e delle piante distrutte dopo il terribile incendio avvenuto a fine maggio durante le riprese della 'Fiction Protezione Civile' che ha devastato per oltre 24 ore l'isola", dice il sindaco di Lipari Riccardo Gullo. La protezione civile regionale ha reso noto che le piogge incessanti registrate nel corso della nottata hanno interessato tutto l'arcipelago eoliano. "I problemi maggiori - spiega la protezione civile - si sono registrati sull'isola, dove il fango e i detriti hanno coinvolto diverse abitazioni e reso difficile la viabilità lungo le stradine dell'isola. Non si registrano problemi a Ginostra, mentre a Lipari risulta allagato il porto di Sottomonastero e in via Amendola l'acqua piovana è entrata in alcune abitazioni e negozi. Non si registrano danni alle persone". Il dirigente del dipartimento, Salvo Cocina, già dalle prime ore dell'alba segue attraverso la sala operativa l'evolversi dell'evento, informando costantemente il Presidente della Regione Musumeci ed il dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Tutto il sistema di protezione civile si è attivato. Presenti i carabinieri e il funzionario della protezione civile, mentre il Comune di Lipari ha attivato i bobcat per la rimozione del fango e le squadre dei Vigili del fuoco di Lipari e Vulcano stanno raggiungendo l'isola a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto.

- Forti piogge, danni a Sorrento. Ancora allerta in Campania - Ancora danni a Sorrento in seguito alle forti piogge. Al lavoro per far fronte ai danni, squadre di operai, tecnici, vigili urbani e vigili del fuoco di Piano di Sorrento e degli uomini della società Penisola Verde. Interventi, compresi tombini divelti dalla forte pioggia, si sono resi necessari in varie località del territorio comunale. È attualmente in vigore sulla Campania un'allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L'avviso è valido fino alle 20 di oggi. La perturbazione insisterà ancora sulla regione.

- Bomba d'acqua nel Reggino tirrenico, danni a Scilla. Traghetti in ritardo - Una bomba d'acqua si è abbattuta stamani su tutta l'area tirrenica del Reggino, dove è caduta un'intensa pioggia accompagnata da raffiche di vento e da centinaia di fulmini e tuoni. A Scilla la situazione più difficile, dove è stato immediatamente istituito il Coc, (Centro Operativo Comunale) per coordinare gli interventi sul litorale investito da una imponente massa d'acqua che dal costone che sovrasta la marina grande ha invaso le strade trascinando nel fango auto e detriti. Le strade sono state invase. Danni ad alcune abitazioni e sul lungomare. L'ondata di maltempo ha interessato anche altri comuni della zona tirrenica come Palmi. Non si segnalano feriti, ma i danni, come accade ad ogni estate in presenza di precipitazioni brevi ma intense, sono evidenti. A Reggio Calabria una ventina al momento gli interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti e cadute di rami di alberi sulle strade. La zona ionica della provincia di Reggio Calabria, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale, è interessata solo da qualche raffica di vento e piovaschi sparsi senza, al momento, richieste di soccorso. I forti temporali che hanno imperversato nelle ultime ore sulla fascia tirrenica della provincia di Reggio Calabria hanno causato rallentamenti agli imbarchi per la Sicilia di Villa San Giovanni dove si registrano tempi di attesa di circa 2 ore.

- Nave ucraina con mais in rada a Ravenna per il brutto tempo - La nave cargo con 15mila tonnellate di semi di mais provenienti dall'Ucraina è in rada a Ravenna, a 5 miglia circa dall'imboccatura del porto. L'arrivo in banchina, dove potrà espletare le operazioni commerciali, è atteso in ritardo rispetto all'orario inizialmente previsto a causa del maltempo. In banchina in queste ore c'è un'altra nave che sta scaricando un carico di cereali ma a Ravenna piove e le operazioni sono state temporaneamente sospese.