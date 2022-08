Gli italiani si mettono ai fornelli per il pranzo di Ferragosto

Far di necessità virtù. Col carovita, e il maltempo che imperversa in diverse regioni e nelle grandi isole, gli italiani si mettono ai fornelli per preparare il pranzo di Ferragosto, anche per chi alla tintarella non rinuncia neanche nel di' di festa. Se in spiaggia tornano a vedersi le teglie di parmigiana, polpettone, frittate da degustare sotto l'ombrellone, in casa trionfa la tradizione con il pollo coi peperoni a Roma e dintorni, l'oca in Umbria, la ricciola lungo la costa, da Ponza a Milazzo. Piatti iconici proposti in versioni creative da diversi chef. La grigliata in giardino non mancherà ma crescono le proposte veg. Animal Equality ha chiesto a quattro esperti di cucina vegetale consigli per un barbecue rispettoso per il Pianeta e degli animali. Tra le ricette pubblicate su Instagram, Essenza Vegetale suggerisce di accompagnare peperoni e melanzane con tofu marinato in salsa di soia, limone ed erbe aromatiche. Mentre "Baciami in cucina" per il 15 agosto propone zucca marinata prima con zenzero e poi condita con maionese al lemongrass e peperoncino.

Ferragosto: pranzo di tradizione tra pollo ai peperoni e oca

I tanti turisti che stanno affolando Roma potranno prenotare un tavolo vista Colosseo da Aroma, ristorante stellato dove lo chef Giuseppe di Iorio per l'occasione consiglia il Fusill'Oro ai quattro pomodorini, mandorle e caciocavallo affumicato e, in omaggio alla tradizione romana, il baccalà Glacier 51 affumicato con vongole, pesca noce e asparagi di mare. L'oca, tipico piatto della tradizione del Ferragosto umbro, è proposta alla brace per la cena dell'Assunta dallo chef Oliver Glowig felicemente insediatosi a Borgo Petroro, nei pressi di Todi (Perugia). Per chi vuole un Ferragosto fuori dalla mischia e nel segno della cucina mediterranea più contemporanea può spingersi nel crotonese a Strongoli dove al ristorante stellato Dattilo la chef-neo mamma Caterina Ceraudo, laureata in enologia, ha un menu estivo che svela l'essenza più gustosa del sapore dei pomodori, olio e degli agrumi locali. Come dessert, in casa come al ristorante, di gran moda da Nord a Sud il gelato salato e il panettone estivo.