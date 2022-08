Droga:3.300 piante marijuana in canneto a Barletta,sequestro

(ANSA) - BARI, 12 AGO - Una piantagione di marijuana estesa su circa 2mila mq e nascosta da un canneto è stata scoperta a Barletta dalla guardia di finanza. Tre persone di nazionalità rumena sono state arrestate in flagranza, perché sorprese in attività di irrigazione e manutenzione del terreno. Il sito era stato dotato di un motore di irrigazione e fornito di fotocamere con sensori di movimento per consentire la vigilanza da remoto.

Il materiale utilizzato per la coltivazione e circa 3.300 piante di marijuana sono stati sequestrati. Ai tre arrestati la Procura di Trani contesta il reato di produzione di sostanze stupefacenti con l'aggravante della ingente quantità. Intanto proseguono le indagini per identificare i complici. (ANSA).