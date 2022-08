A Torino una targa a Delpiano 'martire fascista'

(ANSA) - TORINO, 12 AGO - Una targa intitolata a un "martire fascista" è presente in una strada del centro storico di Torino.

Si trova in via Don Minzoni, all'angolo con Corso Matteotti ed è intitolata a Pierino Delpiano, un diciannovenne morto il 3 dicembre 1919 dopo essere stato raggiunto da dei colpi di pistola durante una manifestazione socialista.

Il giovane, attivo nei gruppi scout, aveva combattuto nell'esercito italiano durante la prima guerra mondiale.

In epoca fascista via Don Minzoni si chiamava Via Delpiano, al quale era intitolato anche un istituto scolastico cittadino.

(ANSA).